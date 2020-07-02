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    Marmaris Kızkumu Plajı turistlerin gözdesi

    Giriş Tarihi: 02.07.2020, 11:56

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Kızkumu Plajı'na başta yabancı turistler olmak üzere tatilciler yoğun ilgi gösteriyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan denizde, 600 metrelik yürüyüş parkuru bulunuyor. Binlerce kişi, bu parkurda yürümek için plaja akın ediyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi plajın korunmasına yönelik çalışma başlattı. İşte detaylar...

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