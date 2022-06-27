Marmaris'te iç acıtan manzara! Havadan böyle görüntülendi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/marmariste-ic-acitan-manzara-havadan-boyle-goruntulendi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Marmaris'in Bördübet mevkisinde 21 Haziran akşamında başlayan orman yangını geniş bir alanda etkili oldu. Devlet tüm kurumlarını seferber etti, alevler 25 Haziran günü tamamen kontrol altına alınabildi. Yangının etkili olduğu alan helikopter ile havadan görüntülendi.