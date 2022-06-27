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    Yeniasır TV Yaşam Marmaris'te iç acıtan manzara! Havadan böyle görüntülendi

    Marmaris'te iç acıtan manzara! Havadan böyle görüntülendi

    Giriş Tarihi: 27.06.2022, 12:03

    Marmaris'in Bördübet mevkisinde 21 Haziran akşamında başlayan orman yangını geniş bir alanda etkili oldu. Devlet tüm kurumlarını seferber etti, alevler 25 Haziran günü tamamen kontrol altına alınabildi. Yangının etkili olduğu alan helikopter ile havadan görüntülendi.

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    Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da başlayan ve kontrol altına alınan orman yangınının bıraktığı izler helikopterle havadan görüntülendi.

    Hisarönü Mahallesi'nin Bördübet mevkisinde başlayan, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahaleleri sonucu kontrol altına aldığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın bölgesinde çalışmalar sürüyor.

    Soğutma çalışmalarının kara ekiplerince devam ettirildiği bölgelerde, yanan alanlar Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopterden basın mensupları tarafından görüntülendi.

    Yaklaşık 4 bin 500 hektarlık ormanın zarar gördüğü bölgeleri gezen helikopterden arazöz ekiplerinin bazı alanlarda çalışma yürüttüğü gözlendi.

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