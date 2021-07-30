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    Yeniasır TV Yaşam Marmaris’teki orman yangını devam ediyor

    Marmaris’teki orman yangını devam ediyor

    Giriş Tarihi: 30.07.2021, 09:31

    Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün öğlen saatlerinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları gece boyunca devam ederken, sabahın ilk ışıklarıyla beraber havadan da müdahale çalışmaları tekrar başladı.

    Edinilen bilgiye göre, Armutalan Mahallesi'nde dün öğlen öğlen saatlerinde çıkan ve bir anda büyüyen yangın onlarca dönüm alanda etkili oldu. Yangın söndürme ekipleri dün karadan ve havadan yangını söndürmek için canla başla mücadele etti. Yangın söndürme çalışmalarına gönüllü olarak destek veren, 25 yaşındaki Şahin Akdemir dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Dün havanın kararması ile birlikte havadan müdahaleye ara verilirken, ekipler gece boyunca söndürme çalışmalarına karadan devam etti. Bugün sabahın ilk ışıkları ile beraber havadan müdahale tekrar başladı. Armutalan ve İçmeler'de etkili olan yangın gece boyunca devam ederek, Osmaniye, Bayır, Turgut, Çiftlik ve Turunç Mahalleri'ndeki ormanlık alanlar da etkili oldu.

    8 helikopter 1 uçak ile havadan, 50 arazöz ile 25 su tankeri ile karadan ekiplerin söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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