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Meteoroloji'den kritik uyarılar! İzmir'de hava durumu nasıl olacak? 3 Ocak Cuma yurtta hava durumu

Giriş Tarihi: 03.01.2020, 09:50

Meteoroloji'den kritik kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı geldi. Peki bugün İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde kar yağışı bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Antalya, Karaman, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Erzurum, Kars, Iğdır, Ağrı ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güneydoğu Anadolu ve kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve doğu bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Mersin'in doğu ilçeleri ile Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerindeki yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. İşte yurtta hava durumu...

Meteoroloji'den kritik uyarılar! İzmir'de hava durumu nasıl olacak? 3 Ocak Cuma yurtta hava durumu

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