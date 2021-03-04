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    Yeniasır TV Yaşam Meteoroloji'den o illere yoğun kar uyarısı!

    Meteoroloji'den o illere yoğun kar uyarısı!

    Giriş Tarihi: 04.03.2021, 10:30

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Trabzon, Rize, Hatay ve Şırnak çevreleri ile Artvin kıyılarının yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 4 Mart Perşembe hava durumu...

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