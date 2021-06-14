Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı | 14 Haziran hava durumu...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/meteorolojiden-saganak-yagis-uyarisi-14-haziran-hava-durumu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Ardahan çevreleri ile Adana'nın kuzey ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.