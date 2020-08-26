9 yaşında hayatını kaybeden Şiar Kılıç'ın ölümündeki sır perdesi aralanıyor. Müge Anlı ve ekibi Şiar'ın ölümüyle ilgili gizli kalan yönleri aydınlatmaya devam ediyor. Canlı yayında bugün gelen itiraflar izleyenlerin kanını dondurdu. Anne Gülüzar ve sevgilisi Hami gözaltına alındı. İşte yaşananlar...
Müge Anlı canlı yayınında flaş gelişme! Şiar Kılıç'ın ölümünde... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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