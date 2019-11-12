Muğla'da lüks yatlar, kargo gemileriyle götürülüyor

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/muglada-luks-yatlar-kargo-gemileriyle-goturuluyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Muğla'nın Marmaris ilçesinde turizm sezonunun bitmesiyle birlikte bakımları yapılan milyon dolarlık motor yat ve sürat tekneleri, kargo gemileriyle sahiplerine gönderilmeye başlandı.