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Muğla'da lüks yatlar, kargo gemileriyle götürülüyor

Giriş Tarihi: 12.11.2019, 16:28

Muğla'nın Marmaris ilçesinde turizm sezonunun bitmesiyle birlikte bakımları yapılan milyon dolarlık motor yat ve sürat tekneleri, kargo gemileriyle sahiplerine gönderilmeye başlandı.

Muğla'da milyon dolarlık lüks yatlar, kargo gemileriyle götürülüyor

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