Muğla'da lüks yatlar, kargo gemileriyle götürülüyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde turizm sezonunun bitmesiyle birlikte bakımları yapılan milyon dolarlık motor yat ve sürat tekneleri, kargo gemileriyle sahiplerine gönderilmeye başlandı. Muğla'da milyon dolarlık lüks yatlar, kargo gemileriyle götürülüyor
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