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Muğla'da tüp yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Giriş Tarihi: 14.12.2019, 15:46

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde tüp yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Kaza anı kara yolunda ilerleyen bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaza, Fethiye-Antalya kara yolu Sarıyer mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Necati Baran idaresindeki 07 AGS 333 plakalı tüpü yüklü kamyonetin freninin patlaması sonucu devrilmesinin ardından istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan tüpler yola savrulurken kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine, olay yerine sağlık itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonette sıkışarak hayatını kaybeden sürücü Baran, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliği ekiplerince çıkarıldı. Öte yandan kamyonette yolcu olarak bulunan Bekir Özdemir ise kamyon devrilmeden önce atladığı öğrenildi. Özdemir sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, yola savrulan tüplerin alev almaması için köpük sıktı.
Öte yandan, kaza anı kara yolunda ilerleyen bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, kamyonetin devrilme anı ve dumanların yükselmesi yer alıyor.

Kaza nedeniyle Fethiye – Antalya Kara yolu tek şeritten verildi.

İHA

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