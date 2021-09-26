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    Muğla'da yanan orman alanlarında doğa kendini yeniliyor

    Giriş Tarihi: 26.09.2021, 15:00

    Muğla Marmaris'te Temmuz'un sonunda çıkan yangınla birlikte 60 bin hektarlık ormanlık alan yanmıştı.Küle dönen alanlar yeniden canlanmaya başladı. A Haber Muhabiri Vural Efecik, bölgeden son gelişmeleri aktardı.

    Vural Efecik, "Doğada iki türlü canlandırma mevcut. Doğanın kendi içerisindeki ekosistemin dengesel dönüşümü, diğer taraftan da yeşillendirme çalışmalarının başlaması.29 Temmuz'da meydana gelen orman yangınının kül ettiği alanlardayız. Marmaris İçmeler Mahalle'sindeyiz. Artık doğa kendini yenilemeye başladı. Geçtiğimiz günlerde ilk yağmurların düşmesiyle birlikte küllerinden yeniden doğan, filizlenen meşe ağacını görüyoruz. İlerleyen günlerde bu yeşil alanın çoğalması bekleniyor. Yangınlar toplamda 8 gün sürmüştü. 16.300 hektar alan zarar görmüştü. Sahada çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ağaçlandırma çalışmaları başlamış durumda. Öncelikle kesim çalışmaları yapılmakta ve bu bitirildikten sonra arazinin hazırlanması yani 'teraslanma' çalışmaları gerçekleştirilecek. Şu anda bu alanda 5 bin orman işçisi çalışmalara katılıyor. Bu sayının ilerleyen günlerde 10 bine çıkartılması hedefleniyor. Bu da bir anlamda bölgede iş istihdamı olacak demek. Muğla'da yaklaşık 60 bin hektarlık alan zarar görmüş demiştik. 52 bin hektarlık ormanlık alan, 8 bin hektarı ise makilik ve zirai alandan oluşuyor. Sahaya baktığımızda güvenlik önlemleri en üst seviyede. Mobing kameralarla saha 24 saat gözetleniyor. Buradan elde edilecek kereste ve odunlar ekonomiye katkı olacak. Geri dönüşüm sağlanacak. Umarız en kısa zamanda bu alanlar yeşile dönecek." diyerek son gelişmeleri aktardı.

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