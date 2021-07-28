Muğla'da yer altı suları çekiliyor! Uzmanından kuraklık uyarısı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/muglada-yer-alti-sulari-cekiliyor-uzmanindan-kuraklik-uyarisi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Küresel ısınma ile birlikte kuraklık da kimi bölgelerde kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Ege'nin önemli turizm merkezlerinden olan Muğla'de yer altı suyu çekilince kuyular da tek tek kurumaya başladı. Peki yeraltı suları neden çekilir? Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, yer altı suları çekilmesi ile ilgili merak edilenleri A Haber'de açıkladı.