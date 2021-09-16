Nilüferleriyle ünlü Işıklı Göl'de kuraklık alarmı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/niluferleriyle-unlu-isikli-golde-kuraklik-alarmi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Denizli Çivril'deki Işıklı Göl, birçok kuş ve ender balık çeşitlerine ev sahipliği yapıyordu.Nilüferleriyle de ünlü bir göl.Maalesef kuraklık alarmı veriyor. Birer birer tüm güzellikleri kaybediyoruz. Bölgedeki son durumu A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.

Kurşun,"Bir taraftan küresel ısınma,bir taraftan kuraklık, bir taraftan da iklim değişikliği hal böyle olunca da Türkiye'deki birçok göl ve akarsu ya kuruyor ya da kurumaya yüz tutuyor. Biz şu anda gölün içerisindeyiz. Burası bembayaz bir çölü andırıyordu.Son birkaç gündür burada yağış var. Ama ona rağmen yine de o bembeyaz görünütüyü, içler acısı görüntüyü sizlerle paylaşıyordu. Birkaç ay önce bulunduğumuz bu noktalara su geliyordu. Şu anda gölün yarısı kurumuş biçimde. Vatandaşlar burada balıkçılık yapıyor, birçok köylünün geçim kaynağı. Gezinti tekneleri ve balık avlama için kullanılan tekneleri görüyorsunuz. Yürüyüş yolunun sağında solunda sular vardı ama ne yazık ki şu an burada yürüyebiliyoruz. Nilüferler daha öncesinde suların içerisindeydi. Ama şu an burası yürüyüş yolu olarak kullanılıyor. Birkaç gündür yağış var demiştik bölgede. Burası biraz nemli ama bu kadarı yeterli değil.Yağışın yüksek oranda olması gerekiyor Işıklı Göl'ünün tekrar dolması için. Bir taraftan da Büyük Menderes'den beslenen oldukça da büyük birnehir.Aydın'dan, İzmir'den, Denizli'den, Afyonkarahisar'dan geçen bir nehirden bahsediyoruz.Onun kaynak sularıyla beslenen bir göldü burası.Orada su olmayınca ne yazık ki Işıklı Göl'ünde de bu şekilde, bu vahim görüntüleri ne yazık ki ekranlara taşıyoruz. Gerçekten de içler acısı görüntüler.Kaderine terkedilmiş kayıkları görüyorsunuz.Gölün üzerinde yaya olarak dolaşabiliyoruz.İşte başta da söyledğim gibi iklim değişikliği, kuraklık, küresel ısınma birçok gölü bua hale getirmiş durumda.Bunun son örneğini Işıklı Göl'ünde görüyoruz. Bir göl daha kurumak üzere. Gölde kuruma seviyesi yarı yarıya azalmış durumda ve su alan yerlerde de yükseklik yarım metreyi geçmiyor ne yazık ki." diyerek aktardı.