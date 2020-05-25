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    Normalleşme dönemi nasıl devam edecek? Bayramdan sonra neler olacak? Hangi işletmeler açılacak? İşte detaylar...

    Giriş Tarihi: 25.05.2020, 14:42

    Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını, dünya genelinde hızla yayıldı. Salgın Türkiye'de de görüldü. Ancak kısa sürede kontrol altına alındı ve normalleşme sürecine geçiş başladı. Peki bayramdan sonra neler olacak? Normalleşme dönemi nasıl devam edecek? Bayramdan sonra neler olacak? Hangi işletmeler açılacak? İşte detaylar...

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