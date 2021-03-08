Öldürüp cesedini paketledi, saklamak için kurye ile eve gönderdi! Cinayeti Müge Anlı’ya itiraf etti!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/oldurup-cesedini-paketledi-saklamak-icin-kurye-ile-eve-gonderdi-cinayeti-muge-anliya-itiraf-etti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

20 yaşındaki bir çocuk annesi Merve Nur Polat, 19 Ekim 2020 tarihinde Antalya’daki evinden bir kız arkadaşıyla buluşacağını söyleyip çıktıktan sonra bir daha haber alınamamıştı. Genç kızın Kayseri'de oturan ablası Ebru Köse ise 4 aydır haber alamadığı kardeşinin hayatından endişeli olduğunu söyleyerek Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

Görgü tanıklarının Müge Anlı'ya aktardığı bilgilere göre genç kadının son görüldüğü yer Cüneyt Akyol isimli erkek arkadaşının eviydi. Merve Nur'u son gören kişiler ise Cüneyt ve iddiaların odağındaki bir diğer isim olan Gökhan'dı.

Son görüldüğü yerin olduğu iş hanındaki esnaflar ve görgü tanıkları, Merve'nin bulunduğu handa kötü şeyler yaşandığını dile getirdiler. En çarpıcı iddia ise Merve Nur Polat'ın Cüneyt tarafından tecavüze uğradığıydı. Merve Nur Polat'ı son gören kişi olan Gökhan Hamurcu'nun ifadeleri ise şüphelerin artmasına neden oldu. "Merve Nur, o gün Cüneyt'in evinde Cüneyt tarafından tecavüze uğradı. O'nu gördüğümde yorganın altında ağlıyordu ve Cüneyt bana da Merve'yle beraber olmak ister misin diye sordu. Bu soru ve gördüğüm manzara karşısında ne yapacağımı bilemedim ve 6 metre yükseklikten atlayarak kaçtım. Gökhan'ın verdiği bu ifade ise ne o gün yanında olan arkadaşları ne de Müge Anlı tarafından inandırıcı bulunmadı. Olaya tanık olan Ferdi ve İbrahim ise Gökhan'ı tedirgin gördüklerini belirtti.

MERVE NUR CİNAYETİNDE KORKUNÇ DETAY

Öldürüp paketledi, kurye ile eve gönderdi

Müge Anlı'nın günler süren ısrarı ayrıntıları önemseyişi, 4 aydır aranan Merve Nur'la ilgili detaylara ulaştırmayı gün geçtikçe kolaylaştırıyordu. Günler sonra dün baş şüpheli olan Cüneyt, Müge Anlı'yı arayarak itiraf etti. Cüneyt, Merve Nur'u kendisinin öldürmediğini, Gökhan'ın yayında bahsettiği gibi bir tecavüz olayının olmadığını, uyuşturucu kullandıklarını ve sabah olduğunda Merve Nur'un öldüğünü ve Gökhan'ın evden kaçtığını söyledi. Korktuğunu ve paniğe kapıldığını söyleyen Cüneyt, cesedi sardıktan sonra kurye çağırdığını ve babasının evine kurye ile taşıdığını, 4 aydan bu yana da evin çatı katında cesedi sakladığını dile getirdi.

Yapılan bu itiraf üzerine Cüneyt Akyol, Antalya Emniyeti tarafından gözaltına alınırken bir diğer şüpheli Gökhan ise canlı yayında gözaltına alınarak Antalya Cinayet Büroya gönderildi.