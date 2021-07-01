Orman yangınları nasıl takip ediliyor?

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Havaların ısınması ile birlikte orman yangınlarında da artışlar yaşanmaya başlandı. Özellikle Ege Bölgesi'nde son günlerde orman yangınları ne yazık ki arttı. Peki yangınlara nasıl müdahale ediliyor? Yangınlar nasıl takip ediliyor? A Haber ekibinden Gamze Elçi, Yangın Harekat Merkezi'nden detayları aktardı.