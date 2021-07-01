Orman yangınları nasıl takip ediliyor?

Havaların ısınması ile birlikte orman yangınlarında da artışlar yaşanmaya başlandı. Özellikle Ege Bölgesi'nde son günlerde orman yangınları ne yazık ki arttı. Peki yangınlara nasıl müdahale ediliyor? Yangınlar nasıl takip ediliyor? A Haber ekibinden Gamze Elçi, Yangın Harekat Merkezi'nden detayları aktardı.
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