Osman Bey yaralandı Balgay öldü

Osman Bey'in yaralandığı saldırıda Balgay öldürüldü. ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın sezon finalinde Balgay'ın ölümü dikkat çekti. Osman Bey'in "Ağabeyini sana öldürtmeye kalkan Balgay'ı öldürdün! Zalimi de zulmü de bitirelim!" sözleri dikkat çekti.
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