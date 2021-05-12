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    Yeniasır TV Yaşam Özcan Deniz'in eşi Feyza Aktan'ın skandal küfürlü ses kayıtları ortaya çıktı!

    Özcan Deniz'in eşi Feyza Aktan'ın skandal küfürlü ses kayıtları ortaya çıktı!

    Giriş Tarihi: 12.05.2021, 11:20

    Boşanmaları ve velayet sorunları ile magazin gündeminde sıklıkla yer alan Özcan Deniz ve Feyza Aktan cephesinden gelen yeni haber bomba etkisi yarattı. Feyza Aktan'ın küfürler yağdırdığı ses kaydı, Seren Serengil'in sunduğu magazin programında yayınlandı. Aktan ses kaydında bakıcıya ağza alınmayacak küfürler ederek çocuğunu asla Özcan Deniz'e göstermeyeceğini de söylüyor. İşte Feyza Aktan'ın şok ses kayıtları...

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