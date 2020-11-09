Koronavirüs salgını ile birlikte bağışıklık sistemi oldukça önem kazandı. Pek çok besinin bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi bulunuyor. Özellikle baharatlar bağışıklık sistemi üzerinde oldukça etkili. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, koronavirüse karşı adeta kalkan görevi göre bitkisel kürün tarifini paylaştı. İşte detaylar...
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'dan özel kür! Koronavirüse bitkisel kalkan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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