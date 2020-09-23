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    Prof. Dr. Sözbilir'den Niğde depreminden sonra 'volkan' uyarısı geldi

    Giriş Tarihi: 23.09.2020, 13:51

    Türkiye'de yüzyıllardır sessizliğini koruyan fayların hareketliliğinin devam ettiğini hatırlatan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Niğde'nin Bor ilçesi yakınlarında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin son 100 yılda yıkıcı deprem üretmemiş bir fayda oluştuğunu belirtip, bu fayın çok genç bir volkan olan Hasan Dağı volkanına da çok yakın olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sözbilir, "İnsanlar yaşarken patlayan volkanlar can ve mal kaybı yaratır. Günümüzde volkanların aktifliğini tamamen yitirip, yitirmediğinin ortaya çıkartılması gerekir. Bunun için çalışmalar yapılmalı" dedi. Ayrıntıları A Haber'den Sefer Ayçe aktardı.

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