Selçuk Bayraktar’dan gururlandıran Akıncı Belgeseli paylaşımı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/selcuk-bayraktardan-gururlandiran-akinci-belgeseli-paylasimi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Bay-Kar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Twitter hesabı üzerinden heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Bayraktar, Akıncı TİHA ile ilgili bir belgeselin kısa sürede yayınlanacağını duyurdu ve söz konusu belgeselin fragmanını yayınladı. Bayraktar paylaşımında, ''Bizimkisi biraz delilik hakikaten…'' ifadelerini kullandı.