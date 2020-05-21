T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Bay-Kar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar Twitter hesabı üzerinden heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Bayraktar, Akıncı TİHA ile ilgili bir belgeselin kısa sürede yayınlanacağını duyurdu ve söz konusu belgeselin fragmanını yayınladı. Bayraktar paylaşımında, ''Bizimkisi biraz delilik hakikaten…'' ifadelerini kullandı.
Selçuk Bayraktar’dan gururlandıran Akıncı Belgeseli paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.