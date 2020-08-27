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    Yeniasır TV Yaşam Şiar Kılıç'ın ölümünde kan donduran itiraf! Müge Anlı canlı yayında açıkladı

    Şiar Kılıç'ın ölümünde kan donduran itiraf! Müge Anlı canlı yayında açıkladı

    Giriş Tarihi: 27.08.2020, 11:10

    9 yaşında yangında hayatını kaybeden Şiar Kılıç'ın şüpheli ölümü Müge Anlı ve ekibi tarafından titizlikle araştırılmaya devam ediliyor. Dün canlı yayında yaşanan son dakika gelişmesi ile anne Gülüzar ve sevgilisi Hami gözaltına alınmıştı. Bugün yaşanan gelişmeyi Müge Anlı canlı yayında duyurdu. Hami'nin kardeşinden cinayet itirafı geldi. İşte detaylar...

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