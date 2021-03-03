Son dakika: İzmir'de çevre katliamı

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İzmir'de yaşanan çevre felaketleri bitmek bilmiyor. Son olarak İzmir'in Torbalı ilçesinde ormanın yanındaki alana dökülen moloz ve çöp yığınlarına vatandaşlar tepki gösterdi. CHP'li belediye iddiaya göre çöplerini yasal olmayan bir araziye bırakarak alanı çöplük bir bölge haline getirdi. Bu arazide çöplerin yakılması sonucu çıkan dumanlar ise tehlike saçıyor. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.