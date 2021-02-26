TC Kimlik numarasını nasıl ezberlediniz? İşte kimlik numarası ezberlemeye göre zeka türünüzü belirleyen test...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/tc-kimlik-numarasini-nasil-ezberlediniz-iste-kimlik-numarasi-ezberlemeye-gore-zeka-turunuzu-belirleyen-test" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kimlik numarası ezberleme şekli herkese göre değişiyor. Bu farklılık aynı zamanda zeka türünüzü gösteriyor. Teste göre kimileri sosyal veya görsel zekaya sahipken kimileri ise matematiksel veya analitik zekaya sahip çıkıyor. Peki TC kimlik numarasını ezberlemeye göre zeka türü testi nasıl yapılıyor? TC Kimlik numaranızı nasıl ezberlediniz? Matematiksel zekalı mısınız, yoksa sosyal ve görsel zekalı mı? İşte ezber yönteminize göre zeka testi...