'Terlikli İZBAN kekosu' diye küçümsenmişti, o genç yazar oldu

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İzmir'de “Entel olacağım, kız tavlayacağım diye kendini yırtan İZBAN kekosu, terliklerine bayıldım” diye küçümsenen Ali Uçar, yazar oldu. İlk kitabını piyasaya çıkarmaya hazırlanan Uçar, kendisini küçümseyen kişiye hediye etmek istediğini söyledi.