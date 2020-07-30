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    Yeniasır TV Yaşam 'Terlikli İZBAN kekosu' diye küçümsenmişti, o genç yazar oldu

    'Terlikli İZBAN kekosu' diye küçümsenmişti, o genç yazar oldu

    Giriş Tarihi: 30.07.2020, 16:47

    İzmir'de “Entel olacağım, kız tavlayacağım diye kendini yırtan İZBAN kekosu, terliklerine bayıldım” diye küçümsenen Ali Uçar, yazar oldu. İlk kitabını piyasaya çıkarmaya hazırlanan Uçar, kendisini küçümseyen kişiye hediye etmek istediğini söyledi.

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