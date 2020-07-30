İzmir'de “Entel olacağım, kız tavlayacağım diye kendini yırtan İZBAN kekosu, terliklerine bayıldım” diye küçümsenen Ali Uçar, yazar oldu. İlk kitabını piyasaya çıkarmaya hazırlanan Uçar, kendisini küçümseyen kişiye hediye etmek istediğini söyledi.
'Terlikli İZBAN kekosu' diye küçümsenmişti, o genç yazar oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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