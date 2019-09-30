 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > THY görevlisinin deprem anında yolcuyu koruduğu anlar kamerada

THY görevlisinin deprem anında yolcuyu koruduğu anlar kamerada

Giriş Tarihi: 30.09.2019, 17:51

İstanbul'da yaşanan deprem sırasında Türk Hava Yolları (THY) görevlisi, uçuş işlemleri için bekleyen kadın yolcuyu yanına alarak bankonun altına girdi. Güvenlik kamera görüntülerini twitter hesabında yayınlayan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yolcuyu koruma altına alan THY görevlisini tebrik etti

Geçtiğimiz günlerde Marmara denizinde yaşanan deprem, İstanbul Havalimanı'nda da hissedildi. Deprem sırasında uçuş işlemleri için bankoya gelen bir kadın yolcu, THY görevlisi tarafından adeta koruma altına alındı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda deprem olduğunu anlayınca kadın yolcuyu da yanına alarak uçuş işlemlerinin yapıldığı bankonun altına giren THY görevlisi, büyük takdir topladı.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi güvenlik kamera görüntülerine twitter hesabından paylaşarak THY yolcu hizmetleri görevlisini tebrik etti. Ekşi, "Yolcumuz her zaman bize emanet. Deprem anında yolcumuzu korumaya alan yolcu hizmet memurumuzu tebrik ediyorum. Buna Anadolu insanı derler. Yüreğinize sağlık" ifadelerini kullandı.

IHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

THY görevlisinin deprem anında yolcuyu koruduğu anlar kamerada haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Yaya kırmızıda geçti, köpek yeşil ışığı bekledi
Yaya kırmızıda geçti, köpek yeşil ışığı bekledi
Bodrum'da içme suyu isale hattı 1328'inci kez patladı
Bodrum'da içme suyu isale hattı 1328'inci kez patladı
Ankara'da halk otobüsü durağa daldı! 3 kişi öldü
Ankara'da halk otobüsü durağa daldı! 3 kişi öldü
İstanbul'da hasarlı okullarda eğitim durduruldu
İstanbul'da hasarlı okullarda eğitim durduruldu
İzmir'deki cinayette flaş gelişme! Tuğçe Baran'ın erkek arkadaşı gözaltında! İlk ifadeleri şok etti
İzmir'deki cinayette flaş gelişme! Tuğçe Baran'ın erkek arkadaşı gözaltında! İlk ifadeleri şok etti
Yaya kırmızıda geçti, köpek yeşil ışığı bekledi
Yaya kırmızıda geçti, köpek yeşil ışığı bekledi
İzmir'deki cinayette flaş gelişme! Tuğçe Baran'ın erkek arkadaşı gözaltında! İlk ifadeleri şok etti
İzmir'deki cinayette flaş gelişme! Tuğçe Baran'ın erkek arkadaşı gözaltında! İlk ifadeleri şok etti
Muğla'da lüks yatta fuhuş operasyonu
Muğla'da lüks yatta fuhuş operasyonu
Denizli'de çamaşır telinden öyle bir şey çaldı ki... Güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Denizli'de çamaşır telinden öyle bir şey çaldı ki... Güvenlik kamerasına böyle yansıdı
Manisa'da fabrika yangını
Manisa'da fabrika yangını
Yaşamaz denilen felçli köpek için her şeyi yaptı
Uşak'ta yaşamaz denilen felçli köpek için her şeyi yaptı