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Trafikte şok eden görüntü! Görenler dönüp bir daha baktı! İşte o anlar kamerada...

Giriş Tarihi: 08.11.2019, 11:33

E-5 Karayolu'nda seyir halinde olan bir araç üzerinde bulunan beyaz güvercini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Görenlerin dönüp bir daha baktığı güvercin bir süre araç üzerinde durduktan sonra uçarak gözden kayboldu. Şirinevler E-5 Karayolu üzerinde kameralara yansıyan görüntülerde beyaz bir araç üzerinde bulunan beyaz güvercin ilginç görüntülere sahne oldu. Topkapı istikametinde seyir halindeki bir aracın üzerine beyaz bir güvercin kondu. Bir süre araç üzerinde hareketsiz şekilde duran güvercini gören diğer sürücüler ise büyük şaşkınlık yaşadı. Sürücüsünün farkında bile olmadığı araç üzerinde duran beyaz güvercin daha sonra uçarak gözden kayboldu. Görenlerin dönüp bir daha baktığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt edildi. İşte görenleri şaşkına çeviren o anlar...

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