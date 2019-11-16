Türk Hava Yolları ailesi Afrika’ya iyiliğe uçtu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/turk-hava-yollari-ailesi-afrikaya-iyilige-uctu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Türk Hava Yolları(THY) kabin memurları kendi aralarında kurdukları ‘İyiliğe Uçanlar Platformu’ ile ihtiyaç sahibi insanların yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Platform gönüllüleri bu kez Tanzanya’nın Darüsselam kentinde yaşayan yüzlerce Afrikalı çocuk için uçtu.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün de konuya ilişkin sosyal medyadan gönüllü THY ekiplerinin ziyaretine ilişkin görüntüleri paylaşarak "Yaklaşık 8 bin kilometre uzakta; ilk kez karşılaştığınız kimsesiz bir çocuk size içtenlikle sarılıyor, sizi görünce gözleri parlıyorsa kalbine dokunabilmişsiniz demektir. Afrikalı yetim çocukların yüzlerini güldüren arkadaşlarımız ile gurur duyuyoruz. Biz çok güzel bir aileyiz" notunu düştü.