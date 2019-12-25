Hindistan’ın Batı Bengal bölgesindeki Durgapur kentinde bulunan ve yıllar önce atıl duruma geçirilen bir yolcu uçağının gövdesi, başka bir yere nakil için TIR'a yüklendi. TIR'ın, güzergah üzerinde bir köprünün altından geçişi sırasında uçak köprüye sıkıştı. İşte o anlar...
Uçak köprüyü geçemedi! Görenler telefonuna sarıldı! İşte o anlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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