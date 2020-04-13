Urla Enginar Festivali iptal olunca elde kalan enginarları Urla Kaymakamlığı aldı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/urla-enginar-festivali-iptal-olunca-elde-kalan-enginarlari-urla-kaymakamligi-aldi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Urla Enginar Festivali de iptal edildi. Türkiye'Nin en bilinen ve 1 milyonun üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapan Urla Enginar Festivali iptal olunca üreticilerin ellerinde kalan enginarlar ise Urla Kaymakamlığı tarafından satın alındı.