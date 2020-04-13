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    Yeniasır TV Yaşam Urla Enginar Festivali iptal olunca elde kalan enginarları Urla Kaymakamlığı aldı

    Urla Enginar Festivali iptal olunca elde kalan enginarları Urla Kaymakamlığı aldı

    Giriş Tarihi: 13.04.2020, 15:44

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında Urla Enginar Festivali de iptal edildi. Türkiye'Nin en bilinen ve 1 milyonun üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapan Urla Enginar Festivali iptal olunca üreticilerin ellerinde kalan enginarlar ise Urla Kaymakamlığı tarafından satın alındı.

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