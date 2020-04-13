Koronavirüs tedbirleri kapsamında Urla Enginar Festivali de iptal edildi. Türkiye'Nin en bilinen ve 1 milyonun üzerinde katılımcıya ev sahipliği yapan Urla Enginar Festivali iptal olunca üreticilerin ellerinde kalan enginarlar ise Urla Kaymakamlığı tarafından satın alındı.
Urla Enginar Festivali iptal olunca elde kalan enginarları Urla Kaymakamlığı aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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