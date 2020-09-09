Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkiledi. En fazla etkilenen alan ise eğitim oldu. Türkiye'de salgın nedeniyle eğitim online olarak yapılmaya başlandı. Yüz yüze eğitim 21 Eylül'de başlayacak. Ancak online eğitim bu sürede de devam edecek. Peki, uzaktan eğitimi verimli hale getirmek için neler yapılmalı? İşte uzmanından öneriler!
Uzaktan eğitim nasıl verimli hale getirilir? İşte uzmanından öneriler! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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