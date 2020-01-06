Vegan beslenmek doğru mu? Vegan beslenmenin faydaları nelerdir?

Et ve et ürünlerinin beslenme içerisinde olmadığı, sebze ağırlık beslenme türü olan vegan beslenme ne kadar doğru? Vegan beslenme hangi hastalıklardan korur? Vegan beslenmenin faydaları nelerdir? Fitoterapi Derneği Başkanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin vegan beslenme ile ilgili merak edilenleri ahaber'e anlattı. İşte detaylar...
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