Yalancı katil balinalar 25 yıl sonra yeniden Ege Denizi'nde

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/yalanci-katil-balinalar-25-yil-sonra-yeniden-ege-denizinde" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Nesli tükenme tehlikesi altında olan yalancı katil balinalar, Kuzey Ege'de ilk, Ege Denizi'nde ise 25 yıl sonra yeniden görüntülendi. Peki bu ne anlama geliyor? Akdeniz ve Ege'de kaç yalancı katil balina var? Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Erhan Irmak, Ahaber'e konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Gökçeada'nın 6 mil açığında oltayla avlanan balıkçı Uğur Özdemir, ilk defa gördüğü 8 balinanın görüntülerini İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'na (TÜDAV) gönderdi. Uzmanlar görüntülerde yer alan canlıların yalancı katil balinalar olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine İÜ Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Ayhan Dede, Doç. Dr. Arda M. Tonay, Doç. Dr. Onur Gönülal ve Dr. Ayaka Amaha Öztürk, bilimsel adı 'Pseudorca crassidens' olan yalancı katil balinaların 25 yıl sonra ilk defa Türkiye kıyılarında görüldüğünü, yazdıkları bilimsel makaleyle dünyaya duyurdu.