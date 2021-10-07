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    Yıldız Koyu'nda imar tehdidi!

    Giriş Tarihi: 07.10.2021, 15:37

    Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bulunan Yıldız Koy imar tehdidi ile karşı karşıya. İlk olarak 2010 yılında başlayan imar süreci boyunca sürekli görüş ayrılıkları yaşanmış ve konu 2015 yılında yeniden gündeme gelmişti. 4 Ekim tarihinde İYİ Partili Gökçeada Belediye Meclisi’nde yapılan oylamalar neticesinde koy imara açıldı. İYİ Partili üyeler imarla alakalı evet oyu verirken CHP'li meclis üyeleri ise ret oyu verdi ve İttifak üyeleri arasında uzlaşmazlık yaşandı. A Haber'den Vedat Sezer detayları aktardı.

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