Yine İzmir yine moloz skandalı! Çevre kirliliğinin sorumlusu kim?

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İzmir'in Gaziemir ilçesindeki yol kenarı, evsel atıkların yanı sıra kaçak dökülen hafriyat ve molozlar nedeniyle çöplüğe döndü. Kimliği belirlenemeyen kişiler Gaziemir İlçesi’nde etrafa moloz dökmeye devam ediyor. İzmir’in çeşitli ilçeleri yakın zaman önce aynı durumla gündeme gelmişti. Yaşanan çevre felaketi doğaya verdiği zararın yanında, insan sağlığı içinde büyük tehlike oluşturuyor. Dökülen malzemelerde bulunan asbest maddesi insanlar için zehirleyici ve kanser yapıcı etkiye sahip.