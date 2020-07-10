  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya araba çarptı! İşte o anlar

    Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya araba çarptı! İşte o anlar

    Giriş Tarihi: 10.07.2020, 14:55

    İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya, hızla yoldan geçen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Kubilay Gürler, kanlar içerisinde yere yığıldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya araba çarptı! İşte o anlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte berber, kuaför ve güzellik salonlarındaki yeni önlemler
    Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte berber, kuaför ve güzellik salonlarındaki yeni önlemler
    Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü Menekşe Uyar yakalandı!
    Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü Menekşe Uyar yakalandı!
    Çanakkale’de büyük tepki çeken olay! İki köpeğini traktöre bağlayıp götürdü
    Çanakkale’de büyük tepki çeken olay! İki köpeğini traktöre bağlayıp götürdü
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sakarya'dan açıklamalarda bulundu
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sakarya'dan açıklamalarda bulundu
    Denizli'de koronavirüsü yenen kardeşlerin zafer zeybeği
    Denizli'de koronavirüsü yenen kardeşlerin zafer zeybeği
    İzmir'deki askeri casusluk davasında karar çıktı!
    İzmir'deki askeri casusluk davasında karar çıktı!
    Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte berber, kuaför ve güzellik salonlarındaki yeni önlemler
    Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte berber, kuaför ve güzellik salonlarındaki yeni önlemler
    Çanakkale’de büyük tepki çeken olay! İki köpeğini traktöre bağlayıp götürdü
    Çanakkale’de büyük tepki çeken olay! İki köpeğini traktöre bağlayıp götürdü
    Denizli'de koronavirüsü yenen kardeşlerin zafer zeybeği
    Denizli'de koronavirüsü yenen kardeşlerin zafer zeybeği
    Honaz Tüneli'nde sona gelindi! İzmir-Antalya arası 3 saat olacak
    Honaz Tüneli'nde sona gelindi! İzmir-Antalya arası 3 saat olacak
    Koronavirüs salgını bisiklete olan ilgiyi artırdı
    Koronavirüs salgını bisiklete olan ilgiyi artırdı
    Kadavradan karaciğer nakli yapılmıştı! Öykü'nün hikayesini annesi anlattı
    Kadavradan karaciğer nakli yapılmıştı! Öykü'nün hikayesini annesi anlattı