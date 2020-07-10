Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya araba çarptı! İşte o anlar

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İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir yayaya, hızla yoldan geçen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Kubilay Gürler, kanlar içerisinde yere yığıldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.