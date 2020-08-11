Yunan Sahil Güvenliği ateş açtı: 3 yaralı

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Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ABD bayraklı bir motor yata Yunan karasularında açılan ateş sonrası biri ağır üç kişi yaralandı. Türk karasularına gelen motor yatta bulunan ve yaralanan üç kişi Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak Marmaris'e getirildi.