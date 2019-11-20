Yusuf Yazıcı, Ikone'ye Müslüm Gürses şarkısı dinletti! İşte o anlar...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/yusuf-yazici-ikoneye-muslum-gurses-sarkisi-dinletti-iste-o-anlar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Fransız ekibi Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Instagram'dan yaptığı paylaşımda takım arkadaşı Jonathan Ikone'nin Müslüm Gürses'in 'Dargınım' şarkısına eşlik ettiği görüntülerde "Bizden biri" ifadelerini kullandı.