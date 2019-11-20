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Yusuf Yazıcı, Ikone'ye Müslüm Gürses şarkısı dinletti! İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 20.11.2019, 12:18

Fransız ekibi Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Instagram'dan yaptığı paylaşımda takım arkadaşı Jonathan Ikone'nin Müslüm Gürses'in 'Dargınım' şarkısına eşlik ettiği görüntülerde "Bizden biri" ifadelerini kullandı.

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