Fransız ekibi Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Instagram'dan yaptığı paylaşımda takım arkadaşı Jonathan Ikone'nin Müslüm Gürses'in 'Dargınım' şarkısına eşlik ettiği görüntülerde 'Bizden biri' ifadelerini kullandı.
Yusuf Yazıcı, Ikone'ye Müslüm Gürses şarkısı dinletti! İşte o anlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.