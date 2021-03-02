Yüz yüze eğitim başladı! İşte risk gruplarına göre yüz yüze eğitimin detayları

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/yuz-yuze-egitim-basladi-iste-risk-gruplarina-gore-yuz-yuze-egitimin-detaylari" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB), yapılan açıklamaya göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli il kategorilerinde 2 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitime başlandı. Buna göre düşük ve orta riskli illerde yüz yüze eğitim okul öncesi kurumlarda tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün olacak. Detayları A Haber Muhabiri Ece Altuğ aktardı.