Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB), yapılan açıklamaya göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli il kategorilerinde 2 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitime başlandı. Buna göre düşük ve orta riskli illerde yüz yüze eğitim okul öncesi kurumlarda tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün olacak. Detayları A Haber Muhabiri Ece Altuğ aktardı.
Yüz yüze eğitim başladı! İşte risk gruplarına göre yüz yüze eğitimin detayları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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