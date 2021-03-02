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    Yüz yüze eğitim başladı! İşte risk gruplarına göre yüz yüze eğitimin detayları

    Giriş Tarihi: 02.03.2021, 12:53

    Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB), yapılan açıklamaya göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli il kategorilerinde 2 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitime başlandı. Buna göre düşük ve orta riskli illerde yüz yüze eğitim okul öncesi kurumlarda tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün olacak. Detayları A Haber Muhabiri Ece Altuğ aktardı.

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