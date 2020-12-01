Tüm yurt genelinde zorunlu olan kış lastiği uygulaması bugün itibariyle başladı. Gelen kış aylarıyla birlikte trafikte uygulanacak olan kış lastiği uygulaması ticari araçlar için zorunlu olacak. Trafik ekiplerinin kontrollerini yapacağı kış lastiği uygulamasına uymayanlara 776 TL para cezası verilecek. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı! Hangi araçlarda zorunlu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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