1.AYAK: Arapların 16 handikap kapışmasında Karagül Beyi, Kevir, Güldürgüldür, Yaz Ağası ve Biturbo öne çıkan isimler.

2.AYAK: İlk kez piste çıkan tayların 1 şartlı yarışında Ramolkogel, Relax, By Çelenk, Brentwood, Zhamenka ve President Falcon öncelikli isimler. 3.AYAK: Orta mesafeli 15 handikapta formunu geliştiren Gigantes kazanmaya yakın. Tek yazılabilir.

4.AYAK: Kısa vade yarışta Ulukız, Taliphan, Taykut ve Şenhan birincilik adaylarım.

5.AYAK: Bölünen 1 şartlı yarışta Ergin Khan, Etyopyalı ve The Secret birinciliğe daha yakın taylar. Yunus Khan ve Ecinci geniş oynayanlarca düşünülmeli.

6.AYAK: İngilizlerin kapanış koşusunda ilk şansı Flash Horward'a veriyorum. İyi durumuyla Köseoğlu da ihmale gelmez. İyi şanslar.