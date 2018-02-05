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Rektörün şoförü trafik kazasında hayatını kaybetti
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Herkes kendi memleketinde yaşasaydı illerin nüfusu kaç olurdu?
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Dolar ve euro ne kadar? 6 Nisan Çarşamba döviz kuru...
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