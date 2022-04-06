BUGÜN sinirlerinize dikkat edin. Çünkü astroloji uzmanlarına göre, güneşteki patlamalar nedeniyle bu hafta küçük bir jeomanyetik fırtına kopabilir. Uzmanlara göre, yer manyetik alanı etkilendiğinde, yeryüzündeki hayat da etkileniyor. İnsanlar arasında agresif hareketler artıyor. Baş ağrıları, migren atakları artabiliyor. Maden kazaları, uçak kazaları, elektromanyetik bozulmalar, sinir krizleri, kavgalar, zarar verici eylemlerde artış görülebiliyor. Yeni Asır Astroloji Yazarı Filiz Özkol, "En son patlama 15 şubat 2022'de oldu. İnsanlar ve toplumsal gerginlikler gölge patlamadan etkilendi. Ukrayna savaşının başlaması bile bu patlamanın görülmeyen iz düşümü olabilir" dedi.

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