  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Astroloji Bugün sinirlerinize dikkat edin!

Bugün sinirlerinize dikkat edin!

6.4.2022

Bugün sinirlerinize dikkat edin!
BUGÜN sinirlerinize dikkat edin. Çünkü astroloji uzmanlarına göre, güneşteki patlamalar nedeniyle bu hafta küçük bir jeomanyetik fırtına kopabilir. Uzmanlara göre, yer manyetik alanı etkilendiğinde, yeryüzündeki hayat da etkileniyor. İnsanlar arasında agresif hareketler artıyor. Baş ağrıları, migren atakları artabiliyor. Maden kazaları, uçak kazaları, elektromanyetik bozulmalar, sinir krizleri, kavgalar, zarar verici eylemlerde artış görülebiliyor. Yeni Asır Astroloji Yazarı Filiz Özkol, "En son patlama 15 şubat 2022'de oldu. İnsanlar ve toplumsal gerginlikler gölge patlamadan etkilendi. Ukrayna savaşının başlaması bile bu patlamanın görülmeyen iz düşümü olabilir" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA