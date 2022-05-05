Oyuncu Serhat Özcan evliliğe ilk adımı attı

Televizyon dünyasının önemli ismi Serhat Özcan, 10 yıl önce tanıştığı Deniz İpek ile ilişkisini nişan yüzükleriyle taçlandırdı.

HAZİRAN'DA NİKAH

AYVALIK'TA yakın dostları ve kendisi gibi oyuncu kardeşi Reha Özcan'ın katıldığı bir törenle evliliğe adım atan Özcan'ın mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Özcan, "Birkaç yıldır bu anı bekliyorduk. 10 yıldır tanışıyoruz. Yaklaşık 5 yıldır sevgiliyiz. Ayvalık'ın damadı olmak üzereyim. Bu da benim için ayrı gurur" dedi. Özcan'ın nişanlısı Deniz İpek de çok mutlu olduğunu ve Haziran'da nikâh kıyacaklarının müjdesini verdi. Özcan'ın kendisi gibi oyuncu kardeşi Reha Özcan ve yengesi Yeşim Özcan da ağabeylerini bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

■ SUAT SALGIN