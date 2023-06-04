Duygularımızın kafamızı karıştırdığı bir hafta

KOÇ/ MANTIĞINIZ ÖN PLANDA

İLETİŞİM konusunda başarılı bir tablo çizmenize rağmen, çevresel koşullar yüzünden isteklerinizin gerçekleşmesi uzayabilir. İdealist yapınızdan ödün vermeden başarınızı yükseltmenin kolay olmadığını, siz de fark ediyorsunuz. Bu dönem mantıklı konuşmalarınızla, çevrenizi etkileyecek ve istediğiniz sonuca yaklaşacaksınız. Ciddi ilişkilerin beklenen sonuçlarını görecek ve sosyal motivasyonunuz daha da artacak.

BOĞA/ FAZLA KURUNTULUSUNUZ

MADDİ konularla ilgili düşüncelerinizi yakınlarınızla tartışmamalı, ketum olmalısınız.

Bu dönem duygusal zaaflarınız artabilir. Kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz.

İlişkilerinizde değerinizin anlaşılmadığı duygusuna kapılabilirsiniz. Kuruntulu düşünce yapınızı çevrenize karşı yanlış kullanabilirsiniz.

Birlikte çalıştığınız kişilerden şüphelenebilirsiniz. İş disiplininize söylenecek bir şey yok. Dinlenmeye zaman ayırmaya çalışmalısınız.

İKİZLER/ KUŞKUCULUĞU BIRAKIN

MADDESEL konulara takıntılı olmak istemiyorsunuz.

Kişisel güvenliğiniz için, parasal problemlerle uğraşmak canınızı sıkabilir. Kuşkucu yönlerinizden kurtulmalısınız.

Yeni iş olanakları konusunda bazı görüşmeler yapabilirsiniz.

Arkadaşlarınızın önereceği bazı tekliflere hayır demeden önce düşünmelisiniz.

Gireceğiniz sosyal etkinliklerde duruşunuzla etkileyeceğiniz kişiler olabilir. Karşınızdakini dinlemeye gayret edin.

YENGEÇ/ ÇEVRENİZDEN YARDIM ALMALISINIZ

HEDEFLERİNİZDE ilerlemek ve iş yaşantınızda gelişmek istiyorsanız, arkadaş çevrenizde güçlü dostların yardımına ihtiyacınız olacak. Zorlandığınız konularda yardım almalı ve sabit düşünmekten vazgeçmelisiniz. Kazançlarınızın artışı, kariyerinizle paralel ilerlerken, enerjinizi doğru kullanacağınız alanları seçmelisiniz. İş konularında sizi ön plana çıkaracak her türlü şansı ve fırsatı değerlendirecek, savunduğunuz konularda ısrarcı olacaksınız.

ASLAN/ DUYGUSAL OLMAYIN

MARS burcunuzda ilerlerken, iş ve aşk yaşantınızı birbirine karıştırabilirsiniz.

Olaylara fazla duygusal yaklaşıyorsunuz.

Hayal kırıklığına uğramak istemiyorsanız çevrenizde, sizden saklanan gerçekler konusunda fevri davranmak yerine, beklemeyi yeğlemelisiniz.

İlişkilerinizde güvensizlik duygusu içinde hareket ediyorsunuz.

Kariyerinizle ilgili birtakım sorunlar yaşıyorsunuz.

Sabırlı olmanız gereken konularla sınanabilirsiniz.

BAŞAK/ FIRSATLAR KAPINIZDA

KAZANÇLARINIZ ve değişen çevre faktörleri sizin lehinize gelişecek. Fırsatlardan faydalanacak ve pratik zekanızla ön plana çıkacaksınız.

Aşk konusunda sorumluluk almak istemeyebilirsiniz.

Dostlarınızla güç gösterisine girmemeli ve düşünce savaşları vermemelisiniz.

Geçmişten kaynaklanan sorunları abartmak size olumsuz gelebilir. Sağlık konusunda can sıkıcı sorunlar yaşayabilirsiniz. Fiziksel özelliklerinizle ilgili bir değişimden uzak durmalısınız..

TERAZİ/ ÖZGÜRLÜĞÜNÜZ ÖNEMLİ

COŞKULARINIZI, organize yeteneğinizle birleştirecek ve işinizle ilgili yükselmeler yaşayacaksınız. Gireceğiniz ortamlarda tartışmalardan sakınmalısınız. Sınırlarınızı zorlamalısınız. Duygusal konulardan çok, maddi sorunlarınızı ön plana çıkarıyorsunuz.

Güven arayışı içindesiniz.

Çevrenizdeki sorunlardan kaynaklanan takıntılarınızdan kurtulmanın zamanı geldi. Çok gezerek bir konuyu araştırarak öğreniyorsunuz. Özgürlüğünüz önemli.

AKREP/ MANTIĞINIZ SİZİ ZORLUYOR

DUYGUSAL enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize rahatça yansıtacaksınız. Bu hafta, sıra dışı düşünceleriniz paylaşmak için, kendinizi farklı alanlar bulabilirsiniz. Mantığınızı zorlayacak ve kendinizi sınayacak sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Kardeşlerinizin sizin yardımınıza ihtiyacı olabilir.

Gereken desteği vermelisiniz.

Sıra dışı değişimlere hazır olun. Parlak zekanız ve güçlü algılamanız, heyecanlarınıza önderlik edecektir.

YAY/ PARAYA KOŞUYORSUNUZ

VENÜS karşıt finans evinizde ilerliyor. Entelektüel aktivitelere katılırken, sanatsal gösterilere de ilgi göstereceksiniz.

Artistik duygularınız atağa kalkabilir. Uzun süredir cesaret edemediğiniz birçok aktivitelerde ben de varım diyeceksiniz. Sosyal ilişkileriniz duygularınızın yenilenmesine ve yaratıcılığınız artmasına neden olacaktır.

Bu hafta kendinizi çok enerjik hissedeceksiniz. Daha sonra dişler, dizler, kemikler bu hafta çok önemli.

OĞLAK/ ÇELİŞKİLERE DİKKAT

MANTIĞINIZ ve duygularınız arasında denge kurmaya çalışırken, kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde yaşadığınız çelişkiler sizi zor durumda bırakacaktır.

Düşüncelerinizi açıklarken, karamsar davranmayı bırakın ve her zamanki akılcı bir yaklaşımı seçin. Yenilik taraflısı bir yapıya sahip olmanız nedeniyle, içinizdeki kıpırtıların arttığını göreceksiniz. Bazılarınızın yeni tanışacağınız kişilerden etkileneceği bir gerçek.

KOVA/ İŞBİRLİĞİNE ÖNEM VERİN

ÇEVRENİZDEKİ mantıklı kişilerin desteği, size önemli prestijler kazandıracak. İşbirliğine önem vereceğiniz bir hafta. Kişisel değerlerinizin farkındasınız ve ileri görüşlü tavırlarınızla sorumluluğunu aldığınız konularda başarınızı garantiliyorsunuz. Bu hafta gizliliklere gereksinim duyabilirsiniz.

Gireceğiniz ortamlarda karşılaşacağınız fırsatlar, ufkunuzun genişlemesine neden olacak. Yüksek mevkili kişilerden destek alabilirsiniz.

BALIK/ DUYGULARINIZ SİZİ YÖNLENDİRİYOR

AMAÇLARINIZA uygun hareket etmeyi yeğlediğiniz bir hafta. Çalışma arkadaşlarınızla birlikte güçlü birliktelik oluşturabilirsiniz. Duygularınızın sizi yönlendireceği yeni konulara ilgi duymanıza rağmen, önünüze çıkan geleneksel engeller yüzünden, kendinizi kısıtlanmış gibi hissedebilirsiniz.