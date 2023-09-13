KOÇ: Sosyal hayatınızda etkin bir durumdasınız. Bulunduğunuz ortamlarda birçok gözlerin üstünüze çevrilmesine neden olacak. Özgüveninizin yüksek olduğu bir gün ve yakın dostlarınız sayesinde hak ettiğiniz yerlere geleceksiniz.
BOĞA: Ailenizin istekleri, her zamankinden çok daha fazla ön planda olacak. Aile büyüklerinizi ziyaret edecek ve yaşlı akrabalarınıza yardım edeceksiniz. Sorumluluk bilinci içinde babanızla ilgili aktiviteleriniz önem kazanacak.
İKİZLER: Kapasitenizin üstünde talepleriniz olacak.
Sizden beklenmeyen bir performans ortaya koyuyorsunuz. Zamanlama konusunda dikkatli hareket etmelisiniz. Bugün kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz.
YENGEÇ: Eskiye ve ailenize bağlılığınız tartışılmaz.
Bugün maddesel sorunlarınız, sevdiklerinizin önüne geçebilir. Yaşamı sorgulayabilir ve geleceğinizle ilgili kaygılarınızı gündeme getirebilirsiniz.
Duygularınız sizi sinirli yapıyor.
ASLAN: Sevginizi göstermekte cimri davranıyor, sevdiklerinize karşı kıskanç ve izleyicisiniz. Bu çelişkiyi üzerinizden atmalısınız. Ketum günlerinizden birini yaşıyorsunuz. Derin düşünmenin size fazla bir yararı yok. Unutmayın.
BAŞAK: Partnerinizin duyguları çok önemli olmasına rağmen, çevresel koşullarınızı da gözden geçirmeden edemiyorsunuz. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın duygusal sorunlarından, etkilenebileceğinizi gösteriyor. Temkinli davranın.
TERAZİ: Bugün bilgilerinizi sergileme konusunda oldukça başarılısınız. Değişimlerinizi karşı tarafa yanlış yansıtıyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda hoşnutsuz durumlar söz konusu olabilir.
Sorumluluk duygusuna çok fazla sahipsiniz.
AKREP: Anlaşılmadığınızı zannederek, arkadaşlarınızın kalbini kırabilirsiniz. Geçmişinizle ilgili yaşadığınız olayların etkisinde kaldığınız zaman daha çok karamsarlaşabiliyorsunuz.
Bugün, yalnız kalma ihtiyacı içindesiniz.
YAY: Aklınızda sürekli kendinizi aşma ve mantıklı yönlerinizi kullanma içgüdüsü yatıyor. Atılımlarınız ve hedefleriniz konusunda isabetli davranışlar içindesiniz. Zor olanı seçmek sizin sabırlı yönlerinizi ortaya çıkarmalısınız.
OĞLAK: Meslek yaşantınızla ilgili çalışmaların karşılığını görmek konusunda, tereddütleriniz olmasın.
Maddesel konularda gerekli atılımlarınızı yapmalısınız.
Bugünlerde düşündüğünüz olumsuz düşünceler yüzünden kafanızı karışıyor
KOVA: Partnerinize olan tutkularınız sizi farklı bir şekilde yönlendirebilir. Sosyal yaşam önem kazanacak. Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirerek, öncülüğünü yaptığınız bazı aktiviteleri başlatacaksınız.
BALIK: Uzun süredir yapmayı planladığınız aktiviteleri yaşama geçirmelisiniz. Her türlü ilişkileriniz için yoğun bir dönem . Arkadaşlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratacaksınız. Zihinsel enerjinizin önemli günlerinizden biri.