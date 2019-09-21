Ah şu ikiz futbolcular yok mu?

Futbolda ikiz futbolcu olup da şöhrete kavuşanlar, özellikle kulüplerin taraftarlarını şaşırtır, aynı tuzağa kimi zaman başkan, yönetici ve menajerler de düşebilir. İlginçtir ikiz futbolcular, hastalıklar dahil aynı olayları birlikte yaşayabilmektedirler. Ligler tam hızını almışken bu hafta da Haftanın Geyikleri köşemizi ilginç ikiz futbolcu olaylarına ayıralım dedik...

İLGİNÇ TESADÜFÜ İNTERNETTE GÖRDÜ



Deplasmanda Tepecikspor ile oynadıkları maçın 14. dakikasında kasığının yırtılması sonucu sahayı terk etmek zorunda kaldığını belirten Zeybek, şunları kaydetti: "Maçtan sonra kardeşim Haluk'un formasını giydiği Fethiyespor'un, Centone Karagümrük ile oynadığı maçın sonucuna bakmak için internete girdiğimde, onun da aynı dakikada ve kasığındaki yırtıktan dolayı sakatlandığını öğrenince çok şaşırdım. Allah, hislerimizi de aynı yaratmış. Kardeşimle hayatımızda benzer olaylar yaşıyorduk. Birimiz hasta olduğunda diğerimiz de hastalanıyordu. Çok kez aynı hisleri yaşıyoruz. İnanılmaz gibi görünüyor ama bunları yaşadığımız oldu." Fethiyesporlu Haluk Zeybek de "İkiz kardeşimin sakatlandığını maç sonunda öğrendim. Aynı dakikada ikimizin de sakatlanması ilginç tesadüf. İnşallah bir daha aynı şeyi yaşamayız. İkiz olduğumuz için aynı duyguları hissedip, hissetmediğimizi soruyorlar. Birimiz hastalandığında diğerimiz de birkaç gün sonra aynı hastalığı geçirebiliyor" diye konuştu.



RAKİBİN FORMASINI GİYMİŞSİN, ÇIKAR!



Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü menajeri Fransız Damien Comolli, Altınordu'yla yapılan transfer sözleşmesi gereği İzmir'de oynanacak Altınordu-Fenerbahçe özel maçı için gelmiştir ve maç öncesi hazırlığını görmek için Bornova Stadında zemine inmiştir. Geçen sezon bilindiği gibi Fenerbahçe-Altınordu arasında transfer köprüsü kurulmuş, sarı-lacivertliler, yıldızları yetiştirmekle ünlü kırmızı-lacivertli takımdan kaleci Berke ile Barış Alıcı'yı transfer etmişti. Ama Comolli, transfer ettikleri Barış'ın, Altınordu'da forma giyen Kerim'in ikiz kardeşi olduğunu bilmiyordu. Stad zeminini gezerken baktı karşıdan Altınordulu futbolcular geliyor, içlerinde de Barış var sandı. Koşarak Kerim'i yanına çağırdı, "Yanlış forma giymişsin, değiştir" dedi. Kerim durumu anladı, Comolli'ye İngilizce, "Ben Barış'ın ikiz kardeşiyim" açıklamasını yaptı



YAZIK DEĞİL Mİ KULÜBÜN PARALARINA?



Tek yumurta ikizi olan Arçil ve Şota Trabzonspor'a yeni transfer olmuşlardır. İlk maçta Arçil sahada, Şota ise yedek kulübesinde beklemektedir. Maçın ortalarına doğru taraftarlar Arçil in oynadığı futbolu yetersiz bulur ve tribünlerden eleştiri sesleri yükselmeye başlar: "Başkan bir sürü para verdin bu adama, resmen dökülüyor bu adam." Taraftarın tepkisi üzerine başkan yedek kulübesine Arçil'in oyundan alınması yönünde talimat verir. Arçil oyundan çıkarken, bu sefer Şota girmektedir. Taraftar Şota'yı görünce daha büyük tepki verir :Yapma be başkan, aynı adamdan iki tane mi aldın bir de. Yazıklar olsun, gitti kulübün paraları.



ZEYBEK'LER HERKESİ ŞAŞIRTTI



Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Hatayspor'un futbolcusu 29 yaşındaki Halil Zeybek ile aynı ligin Beyaz Grup'taki takımı Fethiyespor'da oynayan ikizi Haluk Zeybek'in, geçen hafta oynadıkları aynı gün ve saatte başlayan maçlarda, 14. dakikada kasıklarındaki yırtılmaya bağlı mücadeleyi yarım bıraktığı ortaya çıktı. Hataysporlu Halil Zeybek, kardeşi ile 6 yaşında Fenerbahçe altyapısında futbola başladıklarını ve yaklaşık 9 yıl burada kaldıklarını söyledi. Benzerlikten dolayı teknik ekip ve futbolcuların kendilerini ayırt edemediğini anlatan Zeybek, profesyonelliğe adım atıklarında farklı takımlarda oynama kararı aldıklarını kaydetti. Tek yumurta ikizi kardeşi ile çocukluklarından beri birçok duyguyu ortak hissedebildiklerini dile getiren Zeybek, geçen haftaki maçlarda aynı dakikada sakatlanmalarını da buna bağlandığını vurguladı.

GÜRKAN ERTAÇ