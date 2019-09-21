Balkan Festivali bu yıl Buca’nın ablası anısına

Buca'nın sembollerinden Hasanağa Bahçesi'nde gerçekleştirilecek 8.Uluslararası Balkan Festivali, bu yıl Işılay Saygın adına düzenlenecek. Festivalde Cenk Bosnalı ve Suzana Gavazova sahne alacak

İzmir'deki Balkan göçmenlerini bir araya getiren en büyük etkinliklerden Uluslararası Balkan Festivali bugün başlıyor. Buca'nın sembollerinden Hasanağa Bahçesi'nde gerçekleştirilecek 8.Uluslararası Balkan Festivali, iki gün boyunca ziyaretçilerini, eğlenceye doyurmaya hazırlanıyor. Bugün saat 18.00'de Çevik Bir Meydan'ından kortejle start alacak festival, Hasanağa Bahçesi'ndeki müzik performanslarıyla devam edecek.



DOLU DOLU ETKİNLİK



Etkinlik kapsamında bugün saat 18.00'de Orkestar Sertan ile başlayacak müzik şöleni, 19.30'da Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi Çalgı Topluluğu ile devam edecek. İlk günün finalini ise saat 21.00'de Cenk Bosnalı gerçekleştirecek. Festival, ikinci gününde ise saat 17.00'da başlayacak etkinliklerde Balkan yemekleri yarışması, yöresel halk oyunları gösterileri ve defile gibi çeşitli aktiviteler yer alacak. Sakoband performansı ve halk oyunları gösterisiyle sürecek festivalin kapanış konserini ise Balkanların güzel sanatçısı Suzana Gavazova gerçekleştirecek. Her sene katılımın artarak devam ettiği Uluslararası Balkan Festivali'nin bu yıl özel bir anlamı olacak. 27 Temmuz 2019 tarihinde yaşamını yitiren Türkiye'nin ilk kadın bakanlarından ve Buca Belediyesi eski başkanı merhume Işılay Saygın'ın adına gerçekleştirilecek festivalde, Saygın'ın anısı yaşatılacak.