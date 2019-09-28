Türkiye’de turizm sezonunun bitmesine sayılı günler kaldı. Deniz ve kum tercihinin azaldığı şu günlerde Denizli’nin Çameli ilçesinde turizm, 12 ay boyunca devam ediyor
Yeşilin tarihle iç içe geçtiği, tüm güzellikleri bir arada sunan Çameli ilçesine gelen yerli ve yabancı turist sayısı sürekli artıyor. Tatilciler artık Ege ve Akdeniz yerine Çameli ilçesi ve yaylalarını tercih ediyor. Çameli İlçesi, yoğun kent ve çalışma ortamından kaçmak, sessiz, sakin ve doğayla baş başa kalabilecekleri yer arayan tatilciler için en iyi alternatifler arasında yer alıyor. Çameli'nde daha çok manzara ve daha çok doğa var.
Denizli’de doğaya kaçış haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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