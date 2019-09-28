  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Cumartesi > Denizli’de doğaya kaçış

’de doğaya kaçış

Denizli’de doğaya kaçış
Giriş Tarihi: 28.9.2019

Türkiye’de sezonunun bitmesine sayılı günler kaldı. Deniz ve kum tercihinin azaldığı şu günlerde ’nin Çameli ilçesinde turizm, 12 ay boyunca devam ediyor

Yeşilin tarihle iç içe geçtiği, tüm güzellikleri bir arada sunan Çameli ilçesine gelen yerli ve yabancı turist sayısı sürekli artıyor. Tatilciler artık Ege ve Akdeniz yerine Çameli ilçesi ve yaylalarını tercih ediyor. Çameli İlçesi, yoğun kent ve çalışma ortamından kaçmak, sessiz, sakin ve doğayla baş başa kalabilecekleri yer arayan tatilciler için en iyi alternatifler arasında yer alıyor. Çameli'nde daha çok manzara ve daha çok doğa var.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli’de doğaya kaçış haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN