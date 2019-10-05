Kadife altın çağını yaşıyor

Sonbahar defilelerinin göz bebeği, favori materyali kadife. Bu sezon kadifeleri alışılmışın dışında en canlı, en parlak ve en dinamik halleriyle kullanacağız.

Sonbahar defilelerinin göz bebeği, favori materyali kadife. Bu sezon kadifeleri alışılmışın dışında en canlı, en parlak ve en dinamik halleriyle kullanacağız.



KIŞIN GÖZDESİ



Sadece kıyafetlerimizde yer almakla kalmayacak olan kadifeler, bilinen çanta ve ayakkabı formlarının dışında bileklik, saç bandı ve şal formlarında da karşımıza çıkacak bu sezon.Kullanım alanlarında yaşanan bu artış ile birlikte kadife bu sonbahar altın çağını yaşayacak desek hiç yanlış olmaz! Her ne kadar kadifeler sonbaharda gün ışığına çıksa da asıl hakimiyetini kuşkusuz ki kış aylarında gösteriyor. Kışın vazgeçilmezi olan kadifeler gündelik giyimden özel davetlere kadar hemen her konseptte kendine kolayca yer ediniyor.





GÖZLÜKLERDE BOYUTLU YILAN MOTİFLERİ



Bir yıl önce Alexander Wang ile iş birliği yaparak CEO adında bir gözlük koleksiyonu çıkartan Japon gözlük markası Gentle Monster, bir yıl sonra tekrar iş birliğine girerek bir koleksiyon çıkarttı. Koleksiyon içerisindeki gözlüklerin en belirgin özelliği ise yılan temasına sahip olup, boyutlu yılan motifiyle bezenmeleri. Siyah-altın ve şeffaf-gümüş olmak üzere iki farklı modeldeki Bu gözlükleri ilk kez Alexander Wang 2019 Pre-Fall defilesinde karşımıza çıkmış ve çok beğenilmişti. Form olarak cat-eye gözlüklere benzeyen bu modelleri deri kılıflar ile geliyor. Kılıflardaki ilginç fermuar detayı ise uzun ve büyük formuyla dikkat çekiyor.





BU KIŞ POSTALSIZ GEÇMEYECEK!



Sokak modasının yükselen trendlerinden biri olan postallar, kadınların stillerinde başrol oynamaya devam ediyor! Hem rahat hem de şık olunabilen postallar ile kimi zaman asi kimi zaman seksi bir görünüme sahip olabilirsiniz.Önemli olan postalları nasıl kombinleyeceğiniz. Feminenliğinizden ödün vermek istemiyorsanız, plise eteklerle zımba desenli postalları kullanın.Asi ve özgür ruhlu iseniz, borda renklerinde ve rugan yüzeyli postalları tercih edin.

FULTA TANYOL