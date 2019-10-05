Müjde! Futbolumuzda holiganizm bitecek

Bir Galatasaray-Fenerbahçe maçı daha izledik. Futbol kalitesi tatmin edici değildi ama tribünlerdeki seyircilerin centilmenliği bizi büyük umutlara götürdü, gözlerimizi yaşarttı.

GÜRKAN ERTAÇ

Bir Galatasaray-Fenerbahçe maçı daha izledik. Futbol kalitesi tatmin edici değildi ama tribünlerdeki seyircilerin centilmenliği bizi büyük umutlara götürdü, gözlerimizi yaşarttı. Uzun yıllar tribünden sahaya atlayan şaşkın saldırganları görmüştük. Kalecileri şişe ve taş yağmuruna tutanları, yaralayanları esefle izlemiştik. Sahaya yağdırılan yabancı maddeler yüzünden korner atılamayışına şahit olduk. Kararları beğenilmeyen yardımcı hakemin başından isabet alıp sargılar içinde maçı bitirişini iğrenç tablolar arasına koyduk. Bunlar stadlarda yaşadıklarımız. Rakip takım otobüsüne stada gelirken kurulan pusu, otobüsün camlarının parçalanması, hele rakip taraftarların ölümle tehdit edilip toplu saldırıya uğramaları Türk futbolunun maalesef nefretle izlenen tablolarıydı. İngilizler holiganları adam ettiler, biz edememiştik. Ama son G.Saray-F.Bahçe derbisi futbolseverlerin artık, yönetici ve teknik adamların gazına gelmeyip fanatizmden vazgeçtiklerinin alkışlanacak bir şovuydu. Taraftarlara saldırılmadı, sahaya bırakın taş, yabancı madde yağdırmayı, bir tüy, bir kağıt parçası bile atılmadı. İyilik melekleri mi kucakladı 52 bin seyirciyi, helal olsun Galatasaraylı, Fenerbahçeli taraftarlara. Onların yaktığı centilmenlik ateşi dilerim tüm Türk Futbolunu sarmalasın.



FUTBOLCULARIN JESTİ ALKIŞLANDI



Bir "Bravo" da futbolculara. Geçtiğimiz sezon 2-2 biten maçı hatırlayın, fanatik futbolcular yüzünden saha savaş alanına dönmüştü. Cezalar, yönetici ve teknik adamların birbirlerine yönelik bir hafta süren hakaret içerikli saldırıları cabasıydı. Karşılaşma sırasında öyle birbirini sakatlamaya yönelik hareketler, işi çığrından çıkaracak davranışlar görmedik. Maçtan sonra her iki takımın futbolcuları, başta Emre ve Belhanda birbirlerine sarıldılar, sporcuya yakışan davranışlar sergilediler. Hep böyle olmalı, yenilen, bükemediği bileği öpmeli.



YİNE SİZLERE TARAFTAR GEYİKLERİ



G.Saray-F.Bahçe derbisi sönük geçti ama iki takımın taraftarlarının geyikleri yine neşe saçtı. İyi haftalar dileğiyle birkaçını aktarıyorum:



- Falcao,Vizontele filmindeki televizyonun gelişi gibi alayla ve tantanayla karşılandı ama kullanılması becerilemediğinden bir şey yapamadı.



- G.Saray'da Falcao'ya "Gizli forvet" dediler, o da gizlenmesinin istendiğini sanarak saklandı.



- Belhanda, Jailson kendisini tanımasın diye maske takmış ama bir devre idare etti, ikinci devre maskeyi çıkarınca Brezilyalı kendisini tanıdı, tutukladı.



- Yemin ediyorum, bizim mahalle maçları G.Saray-F.Bahçe derbilerinden daha zevkli geçiyor.